Собянин: в Красную книгу Москвы внесены 16 видов животных и растений, считавшихся исчезнувшими

Москва - один из самых зеленых мегаполисов на планете

Ещё 16 видов животных и растений, которые раньше считались исчезнувшими, внесены в Красную книгу Москвы. О работе по возрождению представителей дикой фауны столицы на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Так, власти активно поддерживают программы по восстановлению популяции сокола-сапсана и зайцев, русака и беляка. Для этого в городе есть все подходящие условия, ведь Москва - один из самых зеленых мегаполисов на планете, отметил мэр.

Половину площади столицы занимают леса, парки и особо охраняемые природные территории. Выращенных в специальных питомниках диких птиц и зверей не только выпускают в естественную среду обитания, но и тщательно следят за их дальнейшей судьбой, подчеркнул Собянин.

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