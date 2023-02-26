В Якутии ученые исследуют тушу древнего медведя

Установлен ее возраст

Современник мамонтов и саблезубых тигров. В Якутии провели вскрытие туши ископаемого бурого медведя, найденного на побережье острова Большой Ляховский. Несмотря на то, что геологический возраст хищника - почти три с половиной тысячи лет, он отлично сохранился в вечной мерзлоте. Его мышцы, органы и ткани представляют ценнейший материал для исследований. Что уже известно и что ещё только предстоит выяснить учёным?

Ученые не скрывают радости. Им есть что изучать. Мягкие ткани древнего бурого медведя сохранились идеально.

"Эта находка - единственная в мире. Она аналогов не имеет. Полная туша ископаемого бурого медведя. Абсолютный возраст 3460 лет. Как известно, до этого находили только кости скелета либо черепа", - рассказал Максим Чепрасов, ведущий научный сотрудник музея-лаборатории мамонта Северо-Восточного федерального университета.

То есть получается, что медведь жил в эпоху среднего голоцена. А значит - был современником мамонтов и саблезубых тигров. Животное обнаружили оленеводы в августе 2020 года на побережье острова Большой Ляховский на севере Якутии. В восьми километрах восточнее устья реки Большой Этерикан. Поэтому и назвали находку Этериканский бурый медведь. Точнее, это медведица. Умерла в возрасте двух-трех лет. Туша частично была вморожена в вечную мерзлоту. Ее аккуратно извлекли и отправили в холодный погреб.

Сейчас находку исследуют российские и международные специалисты. Возраст животного установили ученые из Южной Кореи с помощью метода радиоуглеродного датирования. Интерес корейцев к этому экземпляру особенно заметен. Ведь они уже давно мечтают провести клонирование мамонта или какого-нибудь другого ископаемого животного.

Еще до начала аутопсии ученые провели 3D-сканирование. И анализ митохондриального генома. Филогенетический анализ показал - эта медведица ничем не отличается от современных особей, которые живут на северо-востоке Якутии. Впереди еще много исследований, но уже понятно, что стало причиной смерти животного.

"По первым результатам было выявлено, что медведь погиб от того, что на него, видимо, упала какая-то большая глыба земли мерзлой и переломила позвоночник", - рассказала Лена Григорьева, ведущий научный сотрудник международного центра коллективного пользования "Молекулярная палеонтология" СВФУ им. М.К. Аммомова.

Ученые с нетерпением ждут результатов анализов. Ведь в середине эпохи голоцена происходили интересные ландшафтные перестройки. И то, что бурый медведь не стопроцентный хищник, ученым на руку.

"В рационе бурых медведей преобладают в основном растения, растительная пища. А это позволяет нам восстановить ландшафты прошлого. И зная возраст этого животного, я имею в виду геологический возраст, сколько тысяч лет назад он жил, мы, соответственно, можем воссоздать ту картину, которая происходила 4 тысячи лет назад на севере Якутии", - пояснил Алексей Тихонов, ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН.

Предстоит узнать, в какое время года погибла медведица. Судя по тому, что животное очень упитанное, пока учёные предполагают, что это произошло перед спячкой. Но для подтверждения теории еще предстоит провести анализ жировой ткани. Это исследование планируют провести ученые из испанского университета Барселоны.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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