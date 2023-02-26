Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России поздравил турецкого лидера с днем рождения

Актуальные темы двусторонней повестки в воскресенье обсудили по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер поздравил своего коллегу с Днём рождения. Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары. Ранее глава нашего государства направил президенту Турции поздравительную телеграмму.

Напомним, 24 февраля Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и недавнюю серию землетрясений на юго-востоке Турции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"