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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

13:15
  • воскресенье
  • 26 февраля 2023

Президент России поздравил турецкого лидера с днем рождения

Актуальные темы двусторонней повестки в воскресенье обсудили по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер поздравил своего коллегу с Днём рождения. Путин отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары. Ранее глава нашего государства направил президенту Турции поздравительную телеграмму.

Напомним, 24 февраля Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и недавнюю серию землетрясений на юго-востоке Турции.

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