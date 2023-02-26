Массовая авария произошла на трассе М-11

Движение на дороге пришлось перекрыть

Массовая авария произошла на федеральной трассе М-11 "Нева" под Новгородом. На магистрали столкнулись около десяти машин, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной информации, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Движение на дороге в сторону Москвы пришлось перекрыть, организован объезд по соседней трассе М-10.

Очевидцы сообщают о многокилометровых заторах на участке. Что стало причиной происшествия, в ГИБДД пока не уточняют.

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