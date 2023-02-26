Собянин: В Москве свыше 90 предприятий создают и производят жизненно важные лекарства и вакцины

Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" поставил в медучреждения города более 670 тысяч упаковок лекарств. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике. По его словам, жизненно важные лекарства и вакцины производят более 90 предприятий города.

"Несколько лет назад мы начали использовать офсетные контракты для обеспечения города необходимыми объемами лекарств. Такие соглашения сейчас в том числе используются для замещения импортных препаратов отечественными. В рамках офсетного контракта предприятие строит свое производство, а мы закупаем его продукцию", - сообщил Собянин.

Он отметил, что первый такой договор Москва заключила с компанией "Биокад", в ОАЗ также работает "Онкотаргет".

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