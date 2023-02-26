Минобороны сообщило об уничтожении шести диверсионных разведгрупп ВСУ

Украинские националисты несут потери

Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказал он в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Накануне сообщалось, что авиация и силы ПВО России сбили в зоне спецоперации три украинских самолета. Также на донецком направлении уничтожены свыше 120 украинских военных, пять единиц техники и склад с боеприпасами в районе Авдеевки.

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