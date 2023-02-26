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В Чехии заявили, что Украине придется отдать России территории

17:03
  • воскресенье
  • 26 февраля 2023

Никакая истерика СМИ ничего не изменит, считает политолог Оскар Крейчи

Существует единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией. Своим мнением поделился чешский политолог Оскар Крейчи. В интервью Parlamentni listy эксперт заявил, что Киев должен уступить территории.

"Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева", - приводит РИА Новости заявление политолога.

Эксперт добавил, что в данной ситуации "никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для издания "Национальная оборона" написал, что цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками.

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