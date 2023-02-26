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Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики

17:29
  • воскресенье
  • 26 февраля 2023

Производители выстроили новые технологические процессы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших наибольшие успехи в прошлом году. В городе отмечен существенный рост в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также ИТ-секторе.

"Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров", - сообщил Собянин.

Так, по сравнению с 2021 годом выручка столичных ИТ-компаний выросла более чем на 17%, а объем строительных работ - на 13,4%.

Помощь отраслям оказывает дополнительная антикризисная поддержка от города. Она включает в себя гранты, субсидии, льготные кредиты на инвестпроекты и многое другое.

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