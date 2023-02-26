В США назвали причину пандемии COVID-19

Это утечка из лаборатории, считает Министерство энергетики США

Пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть в результате утечки данных из лаборатории. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на предоставленный Белому дому отчет разведки.

Министерство энергетики США полагает, что ковид мог распространиться в результате несчастного случая в китайской лаборатории.

"Заключение Министерства энергетики стало результатом новых разведданных и имеет большое значение, поскольку это ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования", — цитирует РИА Новости заявление.

В начале года Евросоюз выразил обеспокоенность ситуацией с COVID-19 в Китае. Брюссель настоятельно рекомендовал странам ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из Китая.

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