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Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

19:10
  • воскресенье
  • 26 февраля 2023

Работы на месте ЧП продолжаются

В Турции поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий, к настоящему времени произошло около 10 тысяч афтершоков. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Мощные толчки: в Турции началась паника после нового землетрясения

"При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8182 сотрудника поисково-спасательных служб", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи.

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