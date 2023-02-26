Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

Работы на месте ЧП продолжаются

В Турции поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий, к настоящему времени произошло около 10 тысяч афтершоков. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8182 сотрудника поисково-спасательных служб", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. После него последовала серия афтершоков. В стране разрушены тысячи домов, сотни тысяч людей остались без крова. Толчки ощущались в Сирии и ещё в нескольких соседних странах.

МЧС России направило в Турцию и Сирию бригады спасателей и тонны гуманитарной помощи.

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