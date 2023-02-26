Губернатор Курской области сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ

Прилеты зафиксированы в двух районах

В воскресенье ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенный пунктах нет.

"Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту", - добавил глава региона.

Напомним, 24 февраля ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Было зафиксировано 12 прилетов.

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