Губернатор Курской области сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ

Прилеты зафиксированы в двух районах
В воскресенье ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенный пунктах нет.
"Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту", - добавил глава региона.
Напомним, 24 февраля ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Было зафиксировано 12 прилетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"