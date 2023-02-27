В массовой аварии в Новгородской области пострадали 14 человек

Столкнулись более 40 машин
После полуночи открыли движение по участку трассы М-11 в направлении Москвы, где в воскресенье произошло массовое ДТП. Автомобили пустили по одной стороне дороги, разделив ее на две полосы, передает "ТВ Центр".
Во время аварии на 502-м километре в районе Малой Вишеры Новгородской области столкнулись более 40 машин, в том числе большегрузы. На дороге разлился битум. Многие водители оказались заблокированы в своих автомобилях.
Жертвой ДТП стала женщина, пострадали 14 человек. Пять сейчас находятся в больнице, в том числе - четверо детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Доклад о ходе расследования затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.
"Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"