В массовой аварии в Новгородской области пострадали 14 человек

Столкнулись более 40 машин

После полуночи открыли движение по участку трассы М-11 в направлении Москвы, где в воскресенье произошло массовое ДТП. Автомобили пустили по одной стороне дороги, разделив ее на две полосы, передает "ТВ Центр".

Во время аварии на 502-м километре в районе Малой Вишеры Новгородской области столкнулись более 40 машин, в том числе большегрузы. На дороге разлился битум. Многие водители оказались заблокированы в своих автомобилях.

Жертвой ДТП стала женщина, пострадали 14 человек. Пять сейчас находятся в больнице, в том числе - четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Доклад о ходе расследования затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

"Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"