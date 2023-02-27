Танки Т-90М уничтожают бронетехнику ВСУ

Экипажи наносят удары по замаскированным объектам радикалов

Сегодня профессиональный праздник отмечают бойцы Сил специальных операций. Дата учреждена в память о событиях 2014 года, когда наши военные взяли под контроль ключевые стратегические объекты Крыма и помогли обеспечить порядок и безопасность во время проведения референдума о воссоединении полуострова с Россией, передает "ТВ Центр".

Тем временем в зоне СВО живую силу и бронетехнику украинских националистов уничтожают наши танки Т-90М "Прорыв". Кадры боевой работы подразделений Центрального военного округа публикует Минобороны.

Экипажи наносят удары по замаскированным объектам радикалов. Координаты целей получают от беспилотной авиации. Дроны также используют для корректировки огня. Благодаря "Прорывам" оборонительные линии ВСУ трещат по швам - и тут уже приступают к делу мотострелковые подразделения.

"Скрытным путем нанес огневое поражение по переправе противника. Противник перебрасывает, мы отсекаем его, стреляем с дистанции 5, 7, 9, 10 километров. Противник не понимает, откуда ведется огонь", - отметил командир танковой роты.

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