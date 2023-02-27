Названы имена новых героев СВО

Сержант Алексей Аленчев под огнем вынес с поля боя четверых раненых

Минобороны России представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Гвардии младший сержант Мурат Хашукаев предотвратил атаку украинских националистов на наши позиции. Десантник обнаружил вражеский беспилотник-разведчик, который позже уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса. Российские подразделения ВДВ оперативно сменили дислокацию, и артиллерийский удар противника не достиг цели.

Сержант Алексей Аленчев под огнем радикалов вынес с поля боя четверых раненых и организовал их эвакуацию в полевой госпиталь. За время спецоперации он оказал помощь более 400 военнослужащим. Личное мужество и отвага Алексея спасли жизни многим нашим бойцам.

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