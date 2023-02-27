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У православных начинается Великий пост

08:53
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Он продлится 48 дней

Сегодня у православных верующих начинается Великий пост - самый строгий и долгий в церковном календаре. Он продлится 48 дней и завершится празднованием Пасхи или Воскресения Христова, которое в этом году будет отмечаться 16 апреля, передает "ТВ Центр".

Накануне в России закончилась Масленичная неделя. По всей стране прошли народные гуляния и сотни других ярких мероприятий. Символом праздника по традиции были блины. Их готовили по самым разным рецептам.

Последний день широкой Масленицы с размахом встретили на главных площадках столицы и других городов. Не обошлось без сожжения чучела. Самое высокое в этом году оказалось в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Самое необычное - в Липецкой области. Там сгорел Хагги Вагги - главный персонаж популярной хоррор-игры.

А под Калугой был охвачен пламенем 19-метровый арт-объект "Четвертая стена", который возводили три месяца из сена, веток и строительного мусора. Завершилась Масленичная неделя Прощеным воскресеньем.

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