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Около 100 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими военными

09:01
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Инцидент произошел возле города Наблус

Очередное обострение ситуации на Западном Берегу реки Иордан - около ста палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими военными и поселенцами, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в районе Хувара возле города Наблус. Прибывшим на место армейским подразделениям не удалось предотвратить столкновения.

Руководство Палестины уже возложило ответственность за случившееся на правительство Израиля. В свою очередь, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что не отменяет текущие планы по расширению поселений на Западном берегу, а лишь приостанавливает их выполнение в течение нескольких месяцев.

При этом ранее одобренные израильские проекты не будут заморожены, и строительство продолжится.

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