Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Удачный день для шоппинга

Овны

Если вы ищете новый гаджет или компьютер, может быть, даже автомобиль, сегодня стоит внимательно изучить предложения. Скорее всего, вы найдете что-то весьма достойное.

Тельцы

Добавьте изюминку в свой деловой гардероб - это вклад в ваш будущий успех. Купленные сегодня галстук, рубашка, шейный платок или брошь способны принести удачу.

Близнецы

Любые покупки, сделанные сегодня, будут долго служить и нравиться. Главное, чтобы это были лично ваши вещи: нижнее белье, обувь, украшения, гарнитура для телефона.

Раки

Сегодня удачный день для шопинга. И ваш знак в числе тех, кому следует купить себе что-то эзотерическое. Талисман, метафорические карты, благовония.

Львы

Вложитесь в рекламу своего аккаунта или фотосессию, чтобы предстать перед подписчиками в лучшем виде. Это поднимет вашу самооценку, а значит, стоит того!

Девы

Вы настолько практичны, что не нуждаетесь в советах звезд по поводу покупок. Но все же позволим себе один намек: купите что-то статусное, добротное и дорогое.

Весы

Вложитесь в свою внешность! Косметика, уходовые процедуры, фитнес-абонемент, красивая одежда, новая прическа или цвет волос - что из этого вам нужно? Не бойтесь тратить деньги.

Скорпионы

Витамины, БАДы, кремы, товары для здоровья - вот на что вам стоит сегодня потратиться. Если нужен курс массажа или прием врача, вам повезет с ценой и качеством.

Стрельцы

Отправляйтесь после работы в книжный магазин - время там летит незаметно, важно никуда не спешить. Выбранные сегодня книги и канцтовары придутся по душе.

Козероги

Купите что-то для комфорта на рабочем месте. Красивые блокноты, комнатный цветок, рамки для фото, набор хороших авторучек - мелочи, создающие настроение.

Водолеи

Вас порадуют товары для творчества, рукоделия и билеты на концерт, в театр или музей. Проще говоря: вложитесь не в вещи, а в удовольствия и впечатления!

Рыбы

Звезды рекомендуют представителям этого знака покупать товары для дома. Бытовая техника, инвентарь, растения, стройматериалы - звучит скучновато, зато помогает создавать уют!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"