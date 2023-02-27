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Жители Петербурга увидели северное сияние

10:03
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Необычное для этих широт явление

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой ночью смогли наблюдать необычное для таких широт природное явление - северное сияние, сообщает "ТВ Центр".

Сначала в небе появилась дуга. Постепенно она разгорелась ярким зеленым светом, который местами сменился красным. Цветные всполохи были видны над Финским заливом, Кронштадтом, над Янгерским озером и в других районах Ленинградской области. А когда через час налетели облака, сияние сместилось в сторону Выборга и Карелии.

В этом месяце петербуржцы уже не раз восхищались редким явлением.

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Северное сияние
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