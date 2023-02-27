В ДНР рассказали о боях "практически в центре Артемовска"

Говорить об окружении города пока преждевременно

Подразделения частной военной компании "Вагнер" ведут бои уже практически в центре Артемовска, все пути в город под огневым контролем российских сил. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По словам чиновника, говорить об оперативном окружении города пока рано, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил. Только по дороге Часов Яр — Артемовск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока еще могут перемещать свои силы и средства.

Кимаковский отметил, что "украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город", однако "несут очень большие потери", сообщает РИА Новости.

26 февраля сообщалось, что на севере Артемовска российские штурмовые группы установили полный контроль над поселком Ягодное, который украинские неонацисты использовали в качестве опорного пункта. ВСУ фактически признали неизбежность поражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"