США допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма

Это не исключено в будущем, заявили в Белом доме

Американские власти допускают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем. Такое заявление сделал в воскресенье, 26 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам чиновника, "вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем", поскольку "это то, к чему мы придем".

Салливан также заявил, что, по его мнению, Украине необходимо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. Эти успехи, как полагает представитель американских властей, в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины".

Что касается вероятности участия Соединенных Штатов в обсуждении статуса Крыма, Салливан заявил в эфире NBC News, что Вашингтон не собирается обсуждать суверенные вопросы другой страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о вероятности ударов по Крыму. Российская чиновница указала, что такие высказывания лишний раз подтверждают вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Как отметила Захарова, "над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым".

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