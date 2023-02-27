Венгрия назвала нападение на "Северные потоки" терактом

Такой позиции придерживается Россия

Нападение на трубопроводы "Северного потока" должно расцениваться как теракт, что требует всестороннего расследования. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик подчеркнул, что "что бы ни произошло на газопроводе "Северный поток", это действительно скандально", поскольку речь идет о первом случае, когда "такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению".

Сийярто выразил убежденность в том, что это "в принципе должно рассматриваться как теракт", а Венгрия поддерживает "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло".

При этом Будапешт выступит с поддержкой расследования вне зависимости от того, кто его инициирует, если это поможет установить причастных к нападению, заявил министр. Он отметил, что ООН должна предоставить механизм расследования произошедшего на "Северного потока" и могла бы стать площадкой для такого расследования, а также в целом сыграть "более значительную роль", сообщает РИА Новости.

Ранее Россия вынесла на обсуждение Совета Безопасности ООН тему диверсии на "Северных потоках". Российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что Москва рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма и призывает к проведению независимого расследования под эгидой ООН.

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