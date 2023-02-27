В ЛДПР предложили ввести сертификаты для новорожденных

Тратить эти деньги предлагают на товары первой необходимости для малыша

Члены Совета Федерации и Госдумы от ЛДПР подготовили поправки в законодательство, предполагающие новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, при рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей: коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и так далее. Однако для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности.

Авторы поправок напомнили, что размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 22909 рублей. Этого, по их мнению, недостаточно, чтобы купить новорожденному ребенку все необходимые вещи. Вместе с тем в некоторых регионах семьи при рождении малыша получают подарочный набор или эквивалентную его стоимости сумму.

Отсутствие такой помощи при рождении ребенка в других, более бедных регионах вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды, считают парламентарии.

С учетом этого предлагается выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов специальный сертификат. Получить его, по задумке авторов законопроекта, смогут только российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны. Полномочиями по назначению сертификата предлагается наделить региональные власти, а номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться федеральным кабмином, пишут "Известия".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России выстраивают систему помощи семьям с небольшими доходами. В рамках этой работы с 1 января 2023 года в стране появилось единое социальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. За первый месяц действия этого инструмента им воспользовались родители более 2 млн детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"