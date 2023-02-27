Медведев: цели Запада ведут к апокалипсису

США и их сателлиты активно вовлечены в украинский кризис

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в статье для газеты "Известия", что если в ходе украинского конфликта, в который активно вовлечен Запад, всерьез встанет вопрос о существовании самой России, то "он будет решен вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

"И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - указал зампред Совбеза.

По его словам, Запад не желает понимать, что его цели "заведомо ведут к тотальному фиаско, проигрышу для всех, краху, апокалипсису".

"Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", - уточнил Медведев.

Он добавил, что Россия такого не допустит.

"И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира", - заключил зампред СБ.

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