Собянин рассказал о работе НКО в Москве

Это надежный партнер правительства Москвы в решении множества проблем

В Москве работает около 30 тысяч некоммерческих организаций (НКО), из которых 10 тысяч являются социально ориентированными. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул в своем личном блоге, что НКО являются надежным партнером столичного правительства в решении множества больших и малых проблем, с которыми сталкиваются жители нашего города. При этом город активно поддерживает НКО, одной из самых востребованных форм поддержки являются гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов.

Собянин рассказал, что с 2022 года столичные власти поддержали около 3,2 тысячи инициатив, участниками которых стали более 9 млн москвичей. Некоммерческие организации, зарегистрированные более года назад, могут получить на реализацию своих проектов до 5 млн рублей, а те, что работают от шести месяцев до года, — до 500 тысяч рублей.

В 2022 году на конкурс поступило 923 заявки по 12 номинациям. Победителями стали 227 НКО, из них 92 впервые получили грантовую поддержку. С помощью грантов в Москве будут реализованы 56 молодежных инициатив.

Мэр Москвы отметил, что проекты некоммерческих организаций принесут большую пользу москвичам и помогут сделать город еще отзывчивее и добрее.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва будет оказывать поддержку НКО и добровольческому движению. В 2022 году была увеличена сумма грантов для некоммерческих организаций с 400 до 600 млн рублей. Мэр также отметил важность участия волонтеров в деятельности НКО и благотворительных фондов.

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