Путин поздравил бойцов Сил специальных операций

Дата учреждена в память о событиях 2014 года

Сегодня профессиональный праздник отмечают бойцы Сил специальных операций. Дата учреждена в память о событиях 2014 года, когда наши военные взяли под контроль ключевые стратегические объекты Крыма и помогли обеспечить порядок и безопасность во время проведения референдума о воссоединении полуострова с Россией, передает "ТВ Центр".

Бойцов поздравил с профессиональным праздником Владимир Путин.

"Ваш жизненный выбор - это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Ваши знания и профессиональные навыки, образцовая дисциплина и высокий боевой дух необходимы для всесторонней подготовки молодых бойцов - тех, кто удостоен чести служить в рядах Сил специальных операций", - отметил российский лидер.

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