Боррель назвал претензии Брюсселя к мирному плану Китая

Пекин уравнивает "агрессора и жертву", считает глава евродипломатии

Евросоюз отвергает план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, поскольку не считает его мирным. Такое заявление в воскресенье, 26 февраля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По утверждению чиновника, "на самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, в то время как важные отсутствуют".

Боррель отметил, что в Брюсселе изучат предложения Пекина, однако "уже понятно, что ключевая проблема в том, что он не различает агрессора и жертву, уравнивая их".

Глава евродипломатии также выразил убежденность в том, что "украинцы заслуживают мира", однако "не любого мира". Боррель пояснил, что Евросоюз выступает за "справедливый мир, основанный на нормах международного права и уважении к Уставу ООН", сообщается на официальном сайте ЕС.

Ранее МИД Китая представил свой план по урегулированию ситуации, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "менять русофобскую украинскую формулу на китайскую" в Альянсе не собираются, поскольку утратили доверие к КНР.

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