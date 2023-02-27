ВС России контролируют все ведущие в Артемовск пути

Штурмовые подразделения ведут бои в центре города

Сегодня утром националисты обстреляли Киевский район Донецка. Зафиксированы три прилета снарядов натовского калибра. Ночью массированному удару ВСУ подверглись населенные пункты Херсонской области - 45 мин и ракет. А накануне вечером в Васильевке Запорожской области под огнем оказался колледж МГУ имени Макаренко. Занятий в это время уже не было. Серьезные повреждения получили кровля и несколько классов.

Большинство снарядов, которые выпускают по населенным пунктам украинские националисты, удается засечь и сбить нашим ПВО. Одно из эффективных средств контроля воздушной обстановки - современная контрбатарейная РЛС "Зоопарк". Одновременно система может определять до десяти точек пуска.

"На экране высвечивается полет снаряда, ракет, мин. За короткий промежуток времени - секунды две-три - он вычисляет по скорости, по остальным параметрам вычисляет, какой снаряд вылетел, то есть РСЗО, орудия, минометы, и точное местоположение дает, откуда был вылет", - объяснил начальник РЛС.

Затем в дело вступают расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Один за другим 122-миллиметровые снаряды ложатся точно в цель.

"Основная задача полка - это контрбатарейная борьба. А также уничтожаем живую силу и огневые средства противника. Нашими разведчиками было обнаружено движение колонны из БМП и колесной техники. Своевременно отреагировали и произвели залп из боевой машины. Было точное попадание в три единицы техники", - сообщил командир реактивной батареи.

Поддерживают РСЗО и наступление пехотных подразделений. А на соседнем участке огонь ведут расчеты буксируемых гаубиц Д-30. Разведчики-десантники обнаружили укрепления противника. Координаты позиций незамедлительно передают на пункт управления артиллерией.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДРН Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовые подразделения ведут бои уже практически в центре Артемовска. Все пути, ведущие в город, - под огневым контролем российских сил.

На одном месте танки Т-90М "Прорыв" надолго не задерживаются. Наносят с большой дистанции удар по противнику и оперативно меняют позиции. Метод "танковой карусели" зарекомендовал себя как очень эффективный.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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