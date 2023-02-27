Киев не устроила позиция Вашингтона по Крыму

Украинские власти не готовы к "компромиссам"

Флаги рвут и разрезают ножницами, призывают правительство Франции так же разорвать отношения с ЕС и НАТО: в Париже и еще десятках городов - национальная демонстрация за мир. Некоторые участники принесли российские триколоры.

Автомобили, украшенные в бело-сине-красные цвета, проехали по дорогам Бейрута. Это пробег в поддержку России и ее справедливой борьбы с фашизмом, говорят участники.

А это уже Германия. Гудбай, Америка - призывают немцы, устроившие демонстрацию на авиабазе США Рамштайн. Здесь уговаривали канцлера Шольца поставить танки на Украину, здесь находится командование ВВС НАТО. Кажется, обычные жители дают урок отваги своим политикам. Вот на окно своей квартиры кто-то поместил российский флаг.

Подбитый российский танк у нашего посольства хотели использовать для провокации. Но люди продолжают нести цветы - в знак солидарности с Москвой. А украинский флаг сорвали под аплодисменты. Примеру последовали и в Риге.

"Этим летом, когда будет саммит в Прибалтике, Зеленский пока еще думает, что там его будут встречать как героя. Парень, твоя страна к тому времени уже исчезнет, а все, что останется, будет гореть. А НАТО будет в панике. Кто-то сказал, что они мечтают увидеть танки НАТО у Кремля. Вы их увидите - это будут трофейные танки", - заявил Скотт Риттер, офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке.

О том, как хоронят технику НАТО, рассказывают и в Бундесвере. Немецкие военнослужащие сетуют на низкую боевую готовность своей армии. При этом министр обороны Германии заявляет, что НАТО сможет поставить Украине 62 танка Leopard. Этого количества достаточно для формирования двух батальонов. В Испании решили провести дешевую утилизацию и собирают свои старые списанные танки для передачи Киеву. Конечно, перед этим их попробуют отремонтировать.

Плачевность ситуации с поставками вооружения заставляет некоторых политиков все-таки рассматривать иные сценарии исхода конфликта, где жертвовать территориями Киеву придется.

"Самое главное, что украинцам сейчас нужно - это вернуть территории на юге и востоке, на которых они сейчас сосредоточены. И мы должны дать им инструменты, чтобы они могли это сделать. Вопрос Крыма и вопрос о том, что произойдет дальше, – это то, к чему мы придем позже", - отметил Джейк Салливан, советник главы Белого дома по национальной безопасности.

Позиция "позже" не устраивает киевских попрошаек. Им нужно больше и сейчас. В интервью немецкому изданию "Фокус" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что компромиссов в отношении потерянных территорий не видят. Да и вообще мириться с Россией не намерены еще лет сто.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"