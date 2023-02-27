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Столкнулись более 40 автомобилей: что известно о ДТП в Новгородской области

11:43
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Погибла женщина, еще 14 человек, в том числе дети, получили травмы

Участок трассы М-11 "Нева", где накануне произошла массовая авария. Столкнулись более 40 машин. В ДТП погиб один человек, 14 пострадали, пять сейчас находятся в больнице, четверо из них - дети.

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Длина пробки составила около 4 километров. Ситуация осложнялась и тем, что в одном из большегрузов, который перевозил битум, произошла утечка. Всю ночь спасатели ее устраняли.

"Ликвидируем утечку битума из битумовоза, также сотрудниками МЧС России проводится развертывание пункта обогрева, в котором все участники ДТП - как пострадавшие, так и люди, принимающие участие в ликвидации - могут погреться, попить чаю, отдохнуть", - сообщили в МЧС.

Изначально столкнулись два грузовика, но из-за плохой видимости на скользкой дороге не все водители смогли вовремя среагировать. Говорят - хоть и жали на тормоз, но машины по инерции продолжали движение. Следственный комитет уже ведет проверку.

"Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьи 238 УК. Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали", - заявили в СК.

Машины, которые пострадали сильнее всего, вывозили с места ДТП до самого утра. Причем некоторые пришлось разбирать - в буквальном смысле - вручную и с помощью спецтехники. Кабину битумовоза убирали с дороги подъемным краном. Все это время машины объезжали пробку по трассе М-10. Сейчас движение на новгородском участке полностью восстановлено.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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