Жители Якутии стали свидетелями снежной грозы

Метель сопровождалась раскатами грома и молниями

Во власти циклона - сразу несколько регионов России, передает "ТВ Центр".

На Оренбург обрушился ледяной дождь. В городе шквалистый ветер. С перебоями работает аэропорт. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Жители Якутии могли наблюдать редкое явление - снежную грозу. Метель сопровождалась раскатами грома и молниями.

Заметает и Челябинскую область. Снегопад парализовал движение на федеральной трассе М-5. Водители стоят в многокилометровых заторах. В некоторых местах ограничили проезд для большегрузов. Помощь оказывают сотрудники ГИБДД, которые круглосуточно дежурят на магистрали.

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