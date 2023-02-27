ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Якутии стали свидетелями снежной грозы

11:32
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Метель сопровождалась раскатами грома и молниями

Во власти циклона - сразу несколько регионов России, передает "ТВ Центр".

На Оренбург обрушился ледяной дождь. В городе шквалистый ветер. С перебоями работает аэропорт. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Жители Якутии могли наблюдать редкое явление - снежную грозу. Метель сопровождалась раскатами грома и молниями.

Заметает и Челябинскую область. Снегопад парализовал движение на федеральной трассе М-5. Водители стоят в многокилометровых заторах. В некоторых местах ограничили проезд для большегрузов. Помощь оказывают сотрудники ГИБДД, которые круглосуточно дежурят на магистрали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Якутия
Якутия
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.