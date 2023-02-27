В "Артеке" встретили группу школьников из новых российских регионов

Для них организовали масштабную программу

Припорошенные снегом горные вершины - пейзаж, которыми лучше всего любоваться, рассекая безмятежную гладь воды. Для Никиты из Херсонской области это первый выход на веслах. У морского отряда живописный маршрут – на шлюпках к подножию Медведь-горы. Вязать узлы, подавать сигналы, управлять яхтой - это основы парусного спорта.

Эти дети только на прошлой неделе начали отрабатывать навыки управления яхтой. А сейчас уже готовятся к своей первой гонке.

Медицинские навыки тоже могут пригодиться, особенно тем, кто сейчас живет в зоне СВО. Диана - из Мелитополя, сегодня ее отряд учится оказывать первую помощь.

"Надо узнавать, что и как, вдруг произойдет такая ситуация на самом деле. В будущем я хочу, возможно, даже стать врачом", - говорит она,

Александр рассказывает - такого стадиона дома нет. Когда-то украинские власти обещали, но так и не построили. А тут сбылась мечта – не только попал в "Артек", но и почувствовал себя настоящим футболистом.

Во второй смене этого года - 124 школьника из новых регионов России. На берегу Черного моря они проведут три недели.

С начала СВО в "Артеке" отдохнули уже более тысячи детей из новых регионов. В лагере они знакомятся со сверстниками из разных уголков страны и вместе осваивают разные навыки согласно профилю отряда. Этот - туристический. Сейчас урок скалолазания, а впереди - поход в горы.

В "Артеке" - 150 кружков и секций. Возможности для творчества –-безграничные. А главное - это, конечно, общение.

"Знакомство ребят, появление новых, дружеских отношений из других субъектов, знакомство с традициями "Артека". Самое главное - это знакомство с базовыми культурно-нравственными ценностями Российской Федерации", - сказал Константин Федоренко, директор "Артека".

А еще на Лазурном берегу дети Донбасса, Запорожья и Херсонщины смогли почувствовать себя в безопасности, забыть про обстрелы и погрузиться в настоящий мир детства.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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