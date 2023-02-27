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В США отложили запуск Crew Dragon

11:28
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Старт был перенесен за две минуты до взлета

В США отложен запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту. Старт был перенесен за две минуты до взлета из-за неполадок в системе зажигания, передает "ТВ Центр".

К МКС должны отправиться двое астронавтов NASA, еще один - из Объединенных Арабских Эмиратов, а также наш соотечественник Андрей Федяев. Их работа на станции рассчитана на полгода. Обратно на Землю должен вернуться нынешний экипаж МКС.

Однако запуск Crew Dragon переносят уже во второй раз. Изначально старт был назначен на воскресенье. Сейчас в Космическом центре Кеннеди производят слив топлива из ракеты-носителя. В скором времени NASA объявит новую дату запуска.

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
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