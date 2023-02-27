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Шойгу отметил героизм военнослужащих российского спецназа

10:22
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

27 февраля - День Сил специальных операций

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 27 февраля, поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций.
Путин поздравил бойцов Сил специальных операций

Шойгу отметил, что Силы специальных операций представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите России.

В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели, подчеркнул министр.

Глава Минобороны выразил уверенность в том, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета, а также поблагодарил военнослужащих спецназа за службу, сообщается в Telegram-канале министерства.

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