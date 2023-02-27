Умер политолог Глеб Павловский

Ему был 71 год

В ночь на 27 февраля на 72-м году жизни умер российский политолог, основатель "Фонда эффективной политики" Глеб Павловский, передает РБК.

Как уточняется в публикации, смерть наступила после продолжительной болезни.

В 2000 году ФЭП разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. Позднее Павловский выступал консультантом Администрации президента, участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году.

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