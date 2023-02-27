Лавров объявил о срыве планов Запада по расчленению России

Москва помешала попыткам западных стран изолировать Россию

Россия сорвала планы Запада, нацеленные на расчленение нашей страны и ее изоляцию. Такое заявление сделал в понедельник, 27 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. При этом с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.

России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров отмечал, что в Европе "от каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям, не общаться с российскими представителями". Однако Запад не сумел сокрушить российскую экономику санкциями и добиться изоляции России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"