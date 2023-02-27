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Мишустин рассказал о поддержке российского авиапрома

11:46
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Правительство выделит в текущем году 5 млрд рублей

О новых мерах господдержки населения, промышленности и бизнеса рассказал сегодня Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава правительства озвучил утвержденные программы помощи учителям, а также молодежи и сельхозпроизводителям, передает "ТВ Центр".

Особое внимание правительство уделяет и поддержке авиапрома. По поручению президента в кратчайшие сроки будет расширен выпуск всей линейки отечественных лайнеров.

"Правительство выделит на реализацию этой масштабной программы в текущем году 5 млрд рублей. А начиная со следующего - будем специально предусматривать средства в федеральном бюджете. Предоставленное финансирование позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение банковских кредитов вместе с процентами по ним, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск техники", - отметил Мишустин.

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