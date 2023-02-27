Прекращение зерновой сделки может обернуться катастрофой

Невыполнение пунктов договора обернется срывом

Срыв зерновой сделки может иметь печальные последствия для стран, нуждающихся в продовольствии.

Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Катастрофой, полной катастрофой. Есть нуждающиеся в продовольствии страны. Причем есть потребность и в российском аммиаке. Поэтому надо, чтобы все пункты выполнялись. Невыполнение обернется срывом. Сложно, но работа идет", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, Россия рассчитывает вывести свою агропродукцию и аммиак на мировые рынки.

"Российская сторона рассчитывает на выход своей продукции на рынки, ссылаясь на соответствующие пункты соглашения", - отметил он.

Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев хочет продлить зерновую сделку еще на год и включить больше украинских портов.

Зерновая сделка была заключена 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

Осенью 2022 года российская сторона приостановила зерновую сделку из-за провокаций Украины: ВСУ использовали безопасный морской коридор, предназначенный для вывоза сельхозпродукции в рамках соглашения, для атаки беспилотников на Севастополь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"