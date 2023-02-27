Некачественный бетон обвинили в массовом обрушении зданий в Турции

По стране идут проверки

Не менее четверти (26%) бетона в Турции не соответствует стандартам, образцы имеют существенные дефекты.

К такому выводу пришли в Ассоциации лабораторий по оценке строительства и фундамента. Конкретно в Стамбуле доля некачественного бетона составляет 40%.

"Если раньше в Турции в целом не соответствовали стандартам более 40% бетона, то теперь показатель упал до 26%", - заявил глава Ассоциации Явуз Пойраз газете Hurriyet.

На данный момент более 560 представителей компаний-подрядчиков подозревают в халатности при возведении зданий в Турции. Все они будут наказаны, заверил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Ранее жители района Кадыкёй на юго-востоке страны в ходе экспертизы выяснили, что в бетоне их домов обнаружены куски дерева, газет и другие нарушения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 44 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"