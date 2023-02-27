ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Некачественный бетон обвинили в массовом обрушении зданий в Турции

10:53
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

По стране идут проверки

Не менее четверти (26%) бетона в Турции не соответствует стандартам, образцы имеют существенные дефекты.

К такому выводу пришли в Ассоциации лабораторий по оценке строительства и фундамента. Конкретно в Стамбуле доля некачественного бетона составляет 40%.

"Если раньше в Турции в целом не соответствовали стандартам более 40% бетона, то теперь показатель упал до 26%", - заявил глава Ассоциации Явуз Пойраз газете Hurriyet.

На данный момент более 560 представителей компаний-подрядчиков подозревают в халатности при возведении зданий в Турции. Все они будут наказаны, заверил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Ранее жители района Кадыкёй на юго-востоке страны в ходе экспертизы выяснили, что в бетоне их домов обнаружены куски дерева, газет и другие нарушения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 44 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.