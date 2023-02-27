Пекин не подтвердил встречу Зеленского с Си Цзиньпином

О подготовке встречи заявлял президент Украины

Китай выступает за содействие мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса на Украине. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Чиновница прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мао Нин не подтвердила и не опровергла слова украинского лидера о возможности такой встречи. При этом она подчеркнула, что Пекин поддерживает постоянный контакт с соответствующими сторонами конфликта, включая Украину.

В целом позиция Пекина по украинскому кризису последовательная и ясная, она заключается в стремлении к мирному урегулированию конфликта, цитирует представителя МИД Китая РИА Новости.

Владимир Зеленский еще в августе 2022 года заявлял, что хочет связаться с председателем КНР и "поговорить напрямую". Как уточнил украинский президент, после начала российской спецоперации у Киева "не было никаких разговоров с Китаем", хотя "я считаю, что это было бы полезно".

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