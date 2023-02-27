ФСБ задержала в Севастополе двух украинских агентов

Задержанные работали на спецслужбы Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали в Севастополе двух человек, которые в интересах украинских спецслужб выполняли функции наводчиков на военные объекты. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины, чтобы передавать за денежное вознаграждение данные о расположении объектов Министерства обороны России.

В ФСБ подчеркнули, что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. Противоправная деятельность указанных граждан пресечена, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Свердловской области злоумышленников, которые за вознаграждение от украинских неонацистов устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре. В ходе допроса задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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