В России создадут ядерную мини-установку для субмарин

Это оптимальный способ получить больше за меньшие деньги, заметили в ОСК
Россия ведет исследования по ядерным мини-установкам для неатомных подлодок.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава "Объединённой судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. Он уточнил, что речь идет о дизель-электрических подводных лодках.
"Придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки - тема интересная. Исследования в этой области ведутся", - сказал Рахманов.
Глава ОСК заметил, что ядерная энергетическая установка - это оптимальный способ получить лучшие характеристики за меньшие деньги.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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