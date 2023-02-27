В России создадут ядерную мини-установку для субмарин

Это оптимальный способ получить больше за меньшие деньги, заметили в ОСК

Россия ведет исследования по ядерным мини-установкам для неатомных подлодок.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава "Объединённой судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. Он уточнил, что речь идет о дизель-электрических подводных лодках.

"Придумать компактный источник энергии в виде маленькой ядерной установки - тема интересная. Исследования в этой области ведутся", - сказал Рахманов.

Глава ОСК заметил, что ядерная энергетическая установка - это оптимальный способ получить лучшие характеристики за меньшие деньги.

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