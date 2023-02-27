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Лидер Приднестровья назвал напряженной обстановку на границе

11:41
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Угроз для населения пока нет

В Приднестровье сложилась напряженная ситуация, однако местным жителям следует сохранять спокойствие.

Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил глава ПМР Красносельский по итогам совещания.

"Обстановку он назвал напряжённой, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан" -сообщает его пресс-служба.

Ночью 24 февраля молдавские и приднестровские Telegram-каналы писали, что на границе Приднестровья и Украины в районе Первомайска сложилась напряжённая ситуация: со стороны Украины заметно передвижение военных.

В Минобороны России заявили, что провокация киевского режима в Приднестровье несёт прямую угрозу для российского миротворческого контингента.

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