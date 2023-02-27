Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ульяновске

Есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ульяновске.

Инцидент произошел утром 27 февраля в пятиэтажке на улице Ефремова, 129. Взрыв случился в квартире на последнем этаже. Затем последовал пожар, его ликвидировали на площади пять квадратных метров.

Пострадали два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В свою очередь местные СМИ уточняют, что пострадавшие - мужчина, который находился в квартире, а также пожилая женщина, проходившая под окнами в момент взрыва.

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