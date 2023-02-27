Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ульяновске

Есть пострадавшие
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ульяновске.
Инцидент произошел утром 27 февраля в пятиэтажке на улице Ефремова, 129. Взрыв случился в квартире на последнем этаже. Затем последовал пожар, его ликвидировали на площади пять квадратных метров.
Пострадали два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.
В свою очередь местные СМИ уточняют, что пострадавшие - мужчина, который находился в квартире, а также пожилая женщина, проходившая под окнами в момент взрыва.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"