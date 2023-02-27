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Нарышкин поделился впечатлениями от встречи с главой ЦРУ

11:59
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Встреча прошла в ноябре 2022 года

Последняя встреча с главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом оставила позитивные впечатления. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя сообщения американских СМИ о том, что якобы высокомерно разговаривал с Бернсом.
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Нарышкин отметил, что встреча в Анкаре, которая длилась 2,5 часа, была содержательной и проходила "в очень комфортной обстановке". Указав продолжительность встречи, глава СВР заявил, что "одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно".

Глава СВР также рассказал, что сохраняет "большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Бернс и Нарышкин встретились 14 ноября 2022 года в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в диалоге между директором Службы внешней разведки и главой ЦРУ есть польза.

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Сергей Нарышкин
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