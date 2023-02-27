ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки госпитализировали 786 человек с COVID-19

11:41
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах

В России за последние сутки были госпитализированы 786 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
В США назвали причину пандемии COVID-19

Всего за последние 24 часа в России выявили 9580 новых случаев этого заболевания. Выздоровели за сутки 9 250 человек с коронавирусом, скончались 30 пациентов с таким диагнозом.

В Москве за сутки выявили 1778 новых случаев COVID-19, госпитализировали 155. Выздоровели 1850 пациентов, скончались 12.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что коронавирусная инфекция изменяется в сторону снижения тяжести течения заболевания, но возможны и неблагоприятные мутации. Нельзя исключать вероятность появления вируса с изменениями, которые будут вызывать тяжелое течение заболевания, предупредил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пандемия коронавируса в России
Пандемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.