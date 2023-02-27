В России за сутки госпитализировали 786 человек с COVID-19

Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах

В России за последние сутки были госпитализированы 786 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за последние 24 часа в России выявили 9580 новых случаев этого заболевания. Выздоровели за сутки 9 250 человек с коронавирусом, скончались 30 пациентов с таким диагнозом.

В Москве за сутки выявили 1778 новых случаев COVID-19, госпитализировали 155. Выздоровели 1850 пациентов, скончались 12.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что коронавирусная инфекция изменяется в сторону снижения тяжести течения заболевания, но возможны и неблагоприятные мутации. Нельзя исключать вероятность появления вируса с изменениями, которые будут вызывать тяжелое течение заболевания, предупредил эксперт.

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