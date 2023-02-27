Лукашенко рассказал о ходе разработки зенитной управляемой ракеты

Президент Белоруссии выразил надежду, что разработчики "порадуют" уже в этом году

Разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитной управляемой ракеты к этому комплексу в Белоруссии находится на завершающем этапе. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик выразил надежду на то, что "в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане".

Лукашенко отметил, что в 2022 году белорусские производители поставили вооруженным силам страны более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. В частности, принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.

При этом президент Белоруссии заявил, что, хотя белорусские предприятия военной промышленности работают над производством линейки беспилотников, более современные ударные дроны пока делают в стране "на низком уровне", сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусское миролюбие – не синоним жертвенности, Минск будет готов ответить на любую агрессию в свой адрес. Политик напомнил, что в Белоруссии выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа – Вооруженные силы, которые решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите.

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