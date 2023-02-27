Москвичам пообещали неустойчивую погоду в первые дни весны

Ожидается небольшой мороз

В последний день февраля в столичном регионе прогнозируется самый холодный день на неделе, а с 1 марта потеплеет. Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что погода будет неустойчивой, при этом сильные снегопады не ожидаются, однако "практически каждый день у нас будет приниматься небольшой снежок".

По прогнозам, вторник, 28 февраля, будет самым прохладным на этой неделе. В ночные часы воздух остынет в Москве до минус 8 — минус 10 градусов, по области — до минус 13. Дневная температура в городе будет составлять минус 2 — минус 4 градуса, по области — до минус 7. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3 градуса.

Затем власть над погодой перейдет к очередному Атлантическому циклону, за счет облачности станет значительно теплее: в ночные часы будет порядка минус 4 — минус 6 градусов, дневная температура составит минус 2 — минус 4 градуса. В четверг и пятницу температура воздуха прогнозируется около нуля градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в последние дни зимы, 27 и 28 февраля, погода в Москве будет "умеренной".

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