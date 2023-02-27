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Жена хоккеиста "Северстали" сбила ребенка на зебре

12:45
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

После инцидента она вновь попала в ДТП

Жена нападающего "Северстали" Даниила Вовченко, 28-летняя Яна Вовченко-Александрова за рулем Porsche сбила ребенка на пешеходном переходе и в тот же день попала во второе ДТП.

Инцидент произошел в Череповце. Пятилетняя девочка переходила дорогу вместе с дедушкой. По словам Вовченко, авария произошла из-за того, что притормозившая перед переходом машина закрыла ей обзор. Девочка получила ушибы ног и головы. Травмы оказались незначительными, и ребенка выписала домой.

"Самое главное, что с ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Мы находимся в диалоге с родителями девочки", - сообщил спортсмен "Матч ТВ".

В момент ДТП в крови Вовченко не было ни алкоголя, ни наркотиков. По информации телеканала "Звезда", когда женщина ехала на освидетельствование, она угодила во второе ДТП - в пассажирскую дверь ее авто врезалось такси.

"Два ДТП за час", - написала Яна в социальных сетях.

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