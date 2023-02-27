Собянин: новые больницы и поликлиники столицы оснащаются самым современным оборудованием

Новый флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова готов на 80%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что новый флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова готов на 80%.

"В нем будут приемное отделение с четкой системой распределения пациентов, диагностическое отделение, высокотехнологичный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие отделения", - уточнил глава города.

Как добавил мэр, в Москве продолжается активное развитие системы здравоохранения.

"В этом году завершим ряд суперсовременных медицинских объектов. В частности: флагманские центры на территории больниц им. Буянова и Боткина, а также ГКБ №15 им. Филатова; уникальный по своему оснащению лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1; детский корпус и корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке; лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова; подстанцию скорой помощи в Щербинке; порядка 10 поликлиник в разных округах города", - указал Собянин.

При этом градоначальник отметил, что в 2023 году начнется строительство детско-взрослой поликлиники в Некрасовке, детской поликлиники в Зеленограде, стоматологической поликлиники в районе Перово, подстанции скорой помощи в районе Царицыно.

"Все новые объекты здравоохранения оснащаются самым современным оборудованием и передовыми цифровыми решениями", - резюмировал мэр.

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