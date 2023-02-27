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Телеаудитория послания Путина Федсобранию выросла на 3 млн человек

13:04
  • понедельник
  • 27 февраля 2023

Эксперты сравнили численность аудитории с прошлогодней

Послание президента России Владимира Путина по телевидению посмотрели в 2023 году на 3 млн жителей крупных российских городов больше, чем в 2021 году. Такие данные в понедельник, 27 февраля, представила компания Mediascope.

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Эксперты выяснили, что послание Путина в 2023 году суммарно по всем каналам посмотрели 9,2461 млн человек в возрасте старше 4 лет из числа жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек. Для сравнения: в 2021 году показатель составлял 5,9013 млн.

Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала (рейтинг — 4,7%, доля аудитории — 25%). Далее следуют "Россия 1" (4,7% и 24,9%) и НТВ (2% и 10,8%), сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию 21 февраля. В нем глава государства раскрыл основные вопросы развития страны и выдвинул ряд предложений в экономической и социальной областях.

Уже 22 февраля глава кабмина Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Премьер-министр закрепил ответственных за исполнение поручений по конкретным направлениям.

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